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شهيد بانفجار عبوة ناسفة في وسط العاصمة السورية دمشق

شهيد بانفجار عبوة ناسفة في وسط العاصمة السورية دمشق

استشهد شخص وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية في مدينة دمشق.


ونقلت  “سانا”: “استشهاد مدني وإصابة آخر إثر انفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية قرب ملعب تشرين بدمشق”.

 ويعد هذا الانفجار، هو الثالث من نوعه خلال شهر في دمشق، حيث أصيب شخصان بجروح، الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة “بيك أب”، في منطقة المرجة وسط العاصمة السورية.

وقبل ذلك، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة، الثلاثاء الماضي في منطقة باب مصلى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.