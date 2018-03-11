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شهداء وجرحى نتيجة اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية في دمشق ومحيطها

 

جدد إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له المنتشرة في الغوطة اعتداءاتهم بالقذائف على الاحياء السكنية في دمشق ومحيطها ما تسبب باستشهاد وجرح 15 مدنيا.

وأشار مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إلى سقوط قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حافلة صغيرة لنقل الركاب في وسط مدينة جرمانا ما تسبب بارتقاء 4 شهداء وجرح 6 مدنيين.

ولفت المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بـ 9 قذائف محيط ضاحية الأسد السكنية في حرستا ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وفي دمشق قال مصدر في قيادة الشرطة: إن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المنتشرين في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفوا ظهر اليوم بقذيفتين حي القيمرية ما تسبب بجرح 3 مدنيين بينما سقطت قذيفة على المنازل في حي برزة ما أدى إلى إصابة امرأتين بجروح.

ولفت المصدر إلى وقوع اضرار مادية نتيجة سقوط 3 قذائف على حي عش الورور و5 قذائف في محيط العباسيين وقذيفة في كل من باب توما والقصاع
والبزورية.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات ارهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدى بالقذائف على المناطق المجاورة حيث استهدفت أمس بـ 18 قذيفة الاحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها ما تسبب باستشهاد طفلة وجرح 4 مدنيين.

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