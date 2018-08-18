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شهداء وجرحى في قصف جوي للعدوان السعودي على صعدة اليمنية

ارتقى  مواطن يمني وأصيب اربعة آخرون بينهم طفلة بجروح في قصف صاروخي ومدفعي نفذه تحالف العدوان السعودي على محافظة صعدة باليمن.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر أمني يمني قوله: إن مواطناً يمنياً ارتقى وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة في القصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف منازلهم بمديرية شدا الحدودية.

وأضاف المصدر: إن طفلة أصيبت أيضاً بجروح جراء انفجار قنابل ألقاها طيران العدوان على مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية أيضاً.

إلى ذلك شن الطيران غارة على الطريق العام الرابط بين مديريتي رازح وشدا متسبباً بأضرار مادية.

وكان يمنيان قتلا وأصيب آخران أمس إثر غارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مزارع المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة فيما تسببت غارات على الأحياء السكنية والمنازل في محافظتي صعدة وصنعاء بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

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