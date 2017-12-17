شهداء وجرحى في خرق جديد للمجموعات المسلحة في ريفي السويداء ودمشق

استشهد مدني وأصيب آخر بجروح جراء استهداف مجموعة مسلحة بالرصاص طريق نجران في ريف السويداء الغربي في خرق جديد لاتفاق تخفيف التوتر بالمنطقة الجنوبية.





وذكر مصدر عسكري في السويداء أن مجموعة مسلحة أقدمت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية على اطلاق النار على السيارات المدنية العابرة على طريق نجران بالريف الغربي ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخر بجروح.





واستشهد في الـ 23 من الشهر الماضي 8 أشخاص بينهم فتاة في اعتداء مجموعات مسلحة منتشرة في ريف درعا الشرقي بالنيران الرشاشة وقذائف الهاون على طريق حران الدويرة ومحيط قرية حران بريف السويداء الغربي.





وتم منتصف تموز الماضي التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية ومنذ ذلك الحين خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.





كما استهدفت المجموعات المسلحة بقذائف هاون مشفيي البيروني الجامعي والشرطة بمدينة حرستا بريف دمشق وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.





وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بسقوط 5 قذائف هاون أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة بالغوطة الشرقية في محيط مشفيي البيروني الجامعي والشرطة ما تسبب بإلحاق أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين.





ومنذ توقيعه في تموز الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على الأحياء السكنية في دمشق وريفها.





وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف في الغوطة الشرقية وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.





وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.





أما في حلب أصيبت امرأة بجروح جراء إطلاق مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة عدة قذائف صاروخية على الاحياء السكنية في مدينة حلب.





وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن “أحياء حلب الجديدة والحمدانية والزهراء تعرضت بعد ظهر اليوم لاعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية ما تسبب بإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة”.



