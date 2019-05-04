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شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة

قصف سلاح الجو الإسرائيلي اليوم السبت، مرصدا فلسطينيا بجنوب قطاع غزة، واستهدف مجموعة تتبع للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا.

وأسفر القصف عن ارتقاء  شخص وإصابة 8 آخرين بجراح مختلفة.


هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع.


وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ باتجاه مدن وقرى إسرائيلية .


وذكر الجيش أن ما لا يقل عن 150 قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وأن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.


 يذكر أن صفارات الإنذار دوت مساء يوم السبت في أشكول وساحل عسقلان.


ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين، وقال الجيش إن "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض الكثير من هذه الصواريخ.

 


المصدر: RT + رويترز