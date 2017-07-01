شهداء وجرحى جراء اعتداءات بالقذائف الصاروخية على حي الكاشف بدرعا وأرياف دمشق والقنيطرة وحمص

استشهد شخصان وأصيب 12 آخرون جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية حي الكاشف بمدينة درعا في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.



وأطلقت المجموعات المسلحة بعد ظهر اليوم قذائف صاروخية على حي الكاشف ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة بينهم طبيب في مجمع العيادات ونشوب حريق في كراج درعا الجديد.



وكان أصيب 25 شخصا بجروح الثلاثاء الماضي جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية احياء سكنية بمدينة درعا.



ومنذ توقيعها في الرابع من ايار الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريفي دمشق وحمص.



- كما استشهدت امرأة وأصيب 20 شخصاً بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون ورصاص القنص منطقة عدرا ومدينة جرمانا بريف دمشق وذلك في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.



وأفاد مصدر في قيادة الشرطة بأن المجموعات المسلحة استهدفت ظهر اليوم بقذائف الهاون ورصاص القنص سجن دمشق المركزي بمنطقة عدرا ما أسفر عن “استشهاد امرأة وإصابة 19 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة أثناء زيارتهم لذويهم في السجن وإلحاق أضرار مادية”.



وأشار المصدر إلى سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة على الأحياء السكنية في مدينة جرمانا ما تسبب “بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.



ومنذ توقيعها في الخامس من أيار الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريفي دمشق وحمص ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية.



وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم اذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الاعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول الماضي.



- كما استشهد شخص وأصيب اثنان آخران بجروح جراء اعتداء تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بقذيفة صاروخية والأسلحة الرشاشة على أهالي قرية حضر بالقنيطرة.



وأطلق تنظيم جبهة النصرة الإرهابي صباح اليوم قذيفة صاروخية على قرية حضر بالريف الشمالي ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.



وفتح إرهابيي التنظيم التكفيري المنتشرين في التل الأحمر نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه المنازل في قرية حضر ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.



وأقدم إرهابيو “جبهة النصرة” الأربعاء الماضي على إطلاق عدد من رصاص القنص على دوار الخدمات الفنية في الحي الخدمي بمدينة البعث ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح.



-إلى ذلك أصيبت امراة بجروح جراء اعتداء تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف الصاروخية على بلدة المخرم شرق مدينة حمص.



واستهدف إرهابيين من تنظيم “داعش” صباح اليوم بلدة المخرم بعدة قذائف صاروخية تسببت باصابة امراة بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين ومنازلهم.



ويتحصن إرهابيو تنظيم “داعش” في عدد من القرى والبلدات بريف حمص الشرقي ويتخذونها منطلقا للاعتداء على الأهالي في القرى والمناطق المجاورة حيث يرتكبون المجازر بحقهم ويستهدفونهم بالقذائف الصاروخية والهاون.