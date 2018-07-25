شهداء وجرحى بتفجير انتحاري إرهابي في السويداء ومصرع 4 دواعش بدوما

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء تفجير انتحاري إرهابي في مدينة السويداء.

وأفاد مصدر ميداني في السويداء بأن انتحاريا إرهابيا فجر نفسه في منطقة السوق بمدينة السويداء ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد من الجرحى بين المواطنين.

وأضاف المصدن أن الجهات المختصة لاحقت وقتلت انتحاريين إرهابيين اثنين آخرين قبيل تفجير نفسيهما.

وفي سياق متصل تصدت وحدات الجيش لهجوم شنه إرهابيو تنظيم “داعش” على قرى المتونة شمال مدينة السويداء ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي الشرقي.



إلى ذلك تمكن أهالي قرية دوما من قتل أربعة من إرهابيي “داعش” خلال تصديهم للهجوم على البلدة..يتبع

مدير صحة السويداء: 38 شهيداً و 37 جريحاً حصيلة أولية جراء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة السويداء وريفها الشمالي الشرقي