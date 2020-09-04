شهداء عسكريون إثر هجوم لتنظيم “داعش” عند الحدود العراقية ـ السعودية

ارتقى عسكريان عراقيان، إثر هجوم لتنظيم “داعش” على مقر حرس الحدود العراقي في محيط منطقة عرعر بين العراق والسعودية.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن القوات العراقية تمكنت من صد هجوم للتنظيم، ما أودى بحياة عسكريين اثنين، إضافة إلى جرح اثنين من العسكريين العراقيين.



بدورها، وكالة “واع” العراقية، أفادت بأن الاستخبارات العراقية أحبطت أيضاً، هجوم لتنظيم “داعش” في محافظة كركوك، وألقت القبض على أحد مسلحي التنظيم.



وأوضحت الوكالة العراقية أنه تم تدمير وكر للتنظيم و3 أنفاق في كركوك، كما عثرت الاستخبارات العراقية على 4 عبوات ناسفة على شكل صفائح للتفجير.



وكان طريق تكريت-كركوك تعرض قبل يومين لتفجير إرهابي، بواسطة سيارة مفخخة، الأمر الذي أودى بحياة امرأة وتسبب بإصابة عدد من القوات الأمنية ومدنيين.



تجدر الإشارة إلى أن العراق يشهد تفجيرات متفرقة بين الحين والآخر يقوم بها مسلحين من تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، تسفر عن إصابات وضحايا بين المدنيين وعناصر الجيش العراقي.







