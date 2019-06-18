شمخاني : يجب التصدي " لوحش الإرهاب الاقتصادي " الأمريكي

دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، الدول المستقلة في العالم باتخاذ آليات متعددة الأطراف لمواجهة وحش الإرهاب الاقتصادي وهيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي.



شمخاني أكد إن "الحرب الحديثة تتضمن جوانب وتبعات أخطر بكثير من الحرب العسكرية، فبدلا من أن تؤدي تنمية العلم والتقنية إلى سلام الشعوب ورفاهيتها، فإنها أدت الى زيادة التهديدات الحديثة، والسلوك الأميركي لا يمكن وصفه إلا بالإرهاب الاقتصادي. فأمريكا تريد من خلال اعتماد الإرهاب الاقتصادي وفرض أنواع الحظر، أن تفرض إملاءاتها على جميع دول العالم".



وختم شمخاني بدعوة دول العالم المستقلة إلى "إيجاد آليات متعددة الأطراف لمواجهة هذا الوحش وإيقافه، وأن يكسروا هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي خلال فترة متوسطة الأمد".





