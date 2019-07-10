سلاح الجو السوري يستهدف “المحيسني”ومقتل مرافقه
من إدلب إلى شرق الفرات: الميليشيات طريقٌ نحو «سوريا الغد»!
اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش لاستعادة السيطرة على تل ملح والجبين
روسيا - إيران: في سورية والشرق الأوسط
عشية مئوية معاهدة لوزان: مدن الشمال السوري تحت سوط «التتريك»
الدولار يتراجع بقوة امام الليرة السورية
وزير الاقتصاد يكشف عن 45 مادة سوف يجري الاستغناء عن استيرادها من خلال تصنيعها محلياً
الرئيس الأسد يبحث مع بن علوي التطورات الإقليمية والدولية ومحاولات طمس الحقوق العربية
طهران تخفض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي
مساع للميليشيات الكردية لكسب تأييد دولي لمشروعها الانفصالي عبر «منتدى» في الحسكة
«غزوة» جبل طارق البريطانية: شراكة عملية في حصار سوريا
لافروف: الأكراد يهتمون بالحوار مع دمشق والدور الأميركي يثير قلقنا
الجيش يدمي الإرهابيين شمالاً وشرقاً والطيران الروسي يوجع ميليشيات أردوغان بريف إدلب
عودة دفعة جديدة من المهجّرين وحملة أممية تسلط الضوء على صعوبات تواجه النازحين
«قسد» تخطف عناصر «دفاع وطني» في القامشلي وتستولي على مبنى حكومي في الحسكة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

شمخاني: خطوات إيران حول خفض التزاماتها بالاتفاق النووي استراتيجية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن خطوات بلاده لجهة خفض التزاماتها بالاتفاق النووي استراتيجية وغير قابلة للتغيير.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شمخاني قوله خلال لقائه مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون في طهران اليوم: “هذا هو البرنامج في إطار الفقرتين 26 و36 للاتفاق النووي وسنواصله حتى استيفاء حقوق إيران تماما”.

وانتقد شمخاني تقاعس الدول الأوروبية في تنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق والافتقار للإرادة الكافية لمواجهة الإجراءات الأمريكية التخريبية تجاهه موضحا أن “أمريكا ترتهن استقلال أوروبا وينبغي على دول الاتحاد الأوروبي الدفاع عن هويتها واستقلالها أمام الأحادية الأمريكية”.

وأضاف شمخاني: ” بالنظر إلى عدم استفادة أوروبا من مهلة العام لتنفيذ تعهداتها جاء قرار إيران الحازم في تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الإجراء المماثل من قبل الأطراف الأخرى” مؤكدا أن زمن تنفيذ الإجراء من قبل جانب واحد انتهى.

من جهته قال بون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى لخفض التوترات في المنطقة.


 