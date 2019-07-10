شمخاني: خطوات إيران حول خفض التزاماتها بالاتفاق النووي استراتيجية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن خطوات بلاده لجهة خفض التزاماتها بالاتفاق النووي استراتيجية وغير قابلة للتغيير.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شمخاني قوله خلال لقائه مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون في طهران اليوم: “هذا هو البرنامج في إطار الفقرتين 26 و36 للاتفاق النووي وسنواصله حتى استيفاء حقوق إيران تماما”.



وانتقد شمخاني تقاعس الدول الأوروبية في تنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق والافتقار للإرادة الكافية لمواجهة الإجراءات الأمريكية التخريبية تجاهه موضحا أن “أمريكا ترتهن استقلال أوروبا وينبغي على دول الاتحاد الأوروبي الدفاع عن هويتها واستقلالها أمام الأحادية الأمريكية”.



وأضاف شمخاني: ” بالنظر إلى عدم استفادة أوروبا من مهلة العام لتنفيذ تعهداتها جاء قرار إيران الحازم في تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الإجراء المماثل من قبل الأطراف الأخرى” مؤكدا أن زمن تنفيذ الإجراء من قبل جانب واحد انتهى.



من جهته قال بون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى لخفض التوترات في المنطقة.









