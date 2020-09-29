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شمخاني: تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي خيانة كبرى وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي خيانة كبرى وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني.

ووفقاً لوكالة “أرنا” الإيرانية، فإن شمخاني، قال خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران: إن “تبعات التطبيع مع إسرائيل لن تقتصر على الإخلال بالأمن وزرع الخلاف بين دول المنطقة، بل ستجعل وجود الدول المطبعة في خطر حقيقي”.

وشدد شمخاني على ضرورة التعاون الجماعي بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن استقرار هذه الدول يتحقق في ظل الحوار والتعاون الإقليمي دون أي تدخل أجنبي.

وأضاف شمخاني: إن “المشروع الصهيوني للهيمنة الكاملة على المنطقة ما زال متواصلاً عن طريق التطبيع مع بعض دول المنطقة والاستفادة من الضغوط الأمريكية”، مؤكداً أن التطبيع الذي يعد خيانة كبرى هو انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن بدوره، عن “عزم بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران، لافتاً إلى أن “البلدين تربطهما علاقات الصداقة والأخوة.. وأي طرف أجنبي لن يستطيع التأثير سلباً على العلاقات بين البلدين”.