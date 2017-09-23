شكل الوجه يكشف مدى خيانة الرجل!

خلصت دراسة قامت بها مجموعة من الباحثين من جامعة “نيبيسينغ” في كندا بأن الرجال المميزين بوجوه مربعة، أكثر ميلاً للخيانة والغش، ويأمل العلماء بأن تسلط النتائج الضوء على الدور الذي تلعبه ملامح الوجه في العلاقات الجنسية واختيار شريك الحياة.

وتستند الدراسة بحسب ما أشارت صحيفة “ديلي ميل” على بحوث سابقة أظهرت أن بعض الصفات النفسية والسلوكية، ترتبط مع نسب معينة من عرض الوجه إلى الطول إذ يميل الرجال ذوو الوجه المربع إلى السلوك العدواني كما أنهم أكثر جاذبية كشركاء جنسيين على المدى القصير، مقارنة بالرجال أصحاب الوجوه الأرق والأطول.