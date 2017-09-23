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شكل الوجه يكشف مدى خيانة الرجل!

خلصت دراسة قامت بها مجموعة من الباحثين من جامعة “نيبيسينغ” في كندا بأن الرجال المميزين بوجوه مربعة، أكثر ميلاًشكل الوجه يكشف مدى خيانة الرجل! للخيانة والغش، ويأمل العلماء بأن تسلط النتائج الضوء على الدور الذي تلعبه ملامح الوجه في العلاقات الجنسية واختيار شريك الحياة.

وتستند الدراسة بحسب ما أشارت صحيفة “ديلي ميل” على بحوث سابقة أظهرت أن بعض الصفات النفسية والسلوكية، ترتبط مع نسب معينة من عرض الوجه إلى الطول إذ يميل الرجال ذوو الوجه المربع إلى السلوك العدواني كما أنهم أكثر جاذبية كشركاء جنسيين على المدى القصير، مقارنة بالرجال أصحاب الوجوه الأرق والأطول.

ولفت الباحثون إلى أن الاختلافات في نسب الوجه تؤدي إلى التغيرات في مستويات هرمون تستوستيرون خلال فترات نمو معينة، مثل سن البلوغ.

وشملت الدراسة الجديدة 314 من طلاب الجامعات، ممن كانوا في علاقات رومانسية، وقد أكمل كل طالب استبياناً حول سلوكه الشخصي ودوافعه الجنسية، وكذلك احتمال قيامه بالخيانة والغش، بالإضافة إلى توجهه الاجتماعي.

المصدر : وكالات

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