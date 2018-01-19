شكسبير في «سجّل ذاكرة العالم»

أدرجت منظمة «الأونيسكو»، أخيراً 90 مستنداً متعلّقاً بحياة الشاعر والكاتب المسرحي البريطاني الشهير وليام شكسبير (1564 ــ 1616/ الصورة) ضمن «سجّل ذاكرة العالم». وذكرت صحيفة الـ «إندبندنت» البريطانية، أمس الثلاثاء أنّ المستندات مرتبطة بعمادة شكسبير، ودفنه، وشؤون عائيلة، وسجّلات عقارية، وإجراءات قانونية، وصفقات تجارية، كما تتضمّن نماذج نادرة من توقيعه.

تضع هذه الخطوة المستندات في مصاف الوثائق التي تمتلكها الأهرامات المصرية ضمن التراث المبني، وهي تنضم بذلك إلى أخرى تتعلّق بطبعة غوتنبرغ للكتاب المقدّس، وماغنا كارتا (أو الميثاق الأعظم)، و«نسيج بايو»، وفيلمي «معركة السوم» و«ساحر أوز»...

تضع هذه الخطوة المستندات في مصاف الوثائق التي تمتلكها الأهرامات المصرية ضمن التراث المبني، وهي تنضم بذلك إلى أخرى تتعلّق بطبعة غوتنبرغ للكتاب المقدّس، وماغنا كارتا (أو الميثاق الأعظم)، و«نسيج بايو»، وفيلمي «معركة السوم» و«ساحر أوز»...

وكانت وثائق صاحب «روميو وجولييت» قد رُشّحت من قبل جمعية Shakespeare Birthplace Trust الخيرية (صندوق مكان ولادة شكسبير)، بالتعاون مع «الأرشيف الوطني»، و«دائرة المحفوظات وعلم الآثار» في وسترشير، و«كلية الأسلحة»، و«المكتبة البريطانية»، و«أرشيف لندن متروبوليتان» في المملكة المتحدة، و«مكتبة فولغر شكسبير» في الولايات المتحدة، والتي تضم هذه المستندات مجتمعة.