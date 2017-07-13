ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر
أميركا تكشف عن وجهها الحقيقي ..شطب رسمي ل "لقاعدة" من قوائم مراقبة الإرهاب
لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر
انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات بين المحافظات السورية بسبب عطل مفاجئ
الجيش يقلص المسافة إلى التنف.. ويتوعد مسلحي غرب حلب
المعارضات تفشل في تشكيل وفد واحد ودي ميستورا يلتقي وفد «معارضة الرياض»
«الألغام» تتهدّد اتفاق الجنوب: لا ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة
سفراء ورؤساء بعثات جدد لسورية في 9 دول
إحداث نيابة عامة للجريمة الإلكترونية في سورية نهاية العام الحالي
شباب برزة ينضمون لـ«درع القلمون» الرديف، والجيش يواصل تقدمه شرقي حمص والعاصمة.
«جنيف 7»:خبراء وفد سورية يبحثون مع نظرائهم الأمميين ورقة «المبادئ 12»
واشنطن تدخل على خط «اتفاق إدلب»: الجيش يُطلق «الفجر الكبرى» جنوب البادية
ابناء الجولان يرفضون قرار الانتخابات المحلية الإسرائيلي
أنقرة تقترب من إنهاء السياج الأمني على الحدود﻿
السيد نصرالله:الأمور وصلت إلى نهايتها في جرود عرسال

شكران مرتجى للراحل نضال سيجري : ” أنت حسرتي بعد أبي “

استذكرت الفنانة شكران مرتجى عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الممثل الراحل نضال سيجري بمناسبة ذكرى وفاته الرابعة .شكران مرتجى للراحل نضال سيجري : ” أنت حسرتي بعد أبي “
و نشرت صورة للراحل و علقت عليها :

” أربع سنوات مرت ……ولكنك لم تمر ولم تغادر الذاكرة والقلب …أربع سنوات وأنت أنت ملك البنفسج وحارس الياسمين وابن أمك سوريا العظيمة.

أربع سنوات مكانك لايستطيع أحد أن يسكنه فهناك نضال واحد لايشبه أحد ولايشبهه إلا الرحيل الذي أخذه لأنه أحبه وأراده صديقا”في زمن كثر الضيق وقل الصديق ….نضال لن أخبرك بشيء فأنت تعرف كل شيء …….نضال أفتقدك ….أنت حسرتي بعد أبي 11/7/2013″.

يذكر أن الفنان توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي أدى إلى استئصال حنجرته

شكران مرتجى للراحل نضال سيجري : ” أنت حسرتي بعد أبي “

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.