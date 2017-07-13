شكران مرتجى للراحل نضال سيجري : ” أنت حسرتي بعد أبي “

استذكرت الفنانة شكران مرتجى عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الممثل الراحل نضال سيجري بمناسبة ذكرى وفاته الرابعة .

و نشرت صورة للراحل و علقت عليها :

” أربع سنوات مرت ……ولكنك لم تمر ولم تغادر الذاكرة والقلب …أربع سنوات وأنت أنت ملك البنفسج وحارس الياسمين وابن أمك سوريا العظيمة.

أربع سنوات مكانك لايستطيع أحد أن يسكنه فهناك نضال واحد لايشبه أحد ولايشبهه إلا الرحيل الذي أخذه لأنه أحبه وأراده صديقا”في زمن كثر الضيق وقل الصديق ….نضال لن أخبرك بشيء فأنت تعرف كل شيء …….نضال أفتقدك ….أنت حسرتي بعد أبي 11/7/2013″.

يذكر أن الفنان توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي أدى إلى استئصال حنجرته