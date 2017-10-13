شكران مرتجى في ردّ قاس على مكسيم خليل

ردّت الممثلة السورية شكران مرتجى، على رسالة الممثل مكسيم خليل التي وجهها الى الشعب السوري قبل أيام بعنوان :" شيزفرونيا في حضرة العارضة" وذلك بعد خسارة المنتخب السوري لكرة القدم أمام نظيره المنتخب الأسترالي في سيدني وفقدانه الأمل نهائياً بالتأهل لنهائيات مسابقة كأس العالم التي ستجرى في روسيا عام 2018.

وجاء ردّ مرتجى قاسيا على خليل حيث طالبته بأن يستفيق من سُباته الطويل، قائلة له:" أجورنا ليرات سورية وليست يورويات أوروبية"