أعلنت وزارة الصحة شفاء 8 حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 94 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية حتى اليوم بلغ 231 شفي منها 94 وتوفيت 7 حالات.



وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء اليوم إلى 11.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.