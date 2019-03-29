شعبة تجنيد وسيطة في 3 كليات العام الدراسي القادم

كشف رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي عن دراسة إحداث مركزين لخدمة الطالب وشعبة التجنيد الوسيطة في الجامعة، مؤكداً أنه كلف بمتابعة ملفّهما نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، مبيناً أنه من المتوقع أن يكونا في الخدمة خلال شهر شباط العام القادم.



وشدد الدالي على ضرورة التسريع بوتيرة العمل لإنجازهما ووضع خطة زمنية للتنفيذ، لتنتهي الأعمال نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن المركزين يخدمان جميع الطلاب، وتم الاتفاق على تحديد الأماكن في كليات الآداب والاقتصاد والسياحة، منوها بضرورة الإسراع بمعالجة أي موضوع في الكلية ومحاسبة المقصرين والمتأخرين في إنجازه.



وقال: وعدت لجنة التنمية البشرية بتأمين 50 كرسياً لطلاب كلية طب الأسنان، إضافة إلى مخبرين حديثين لكلية الصيدلة قريباً.



كما كشف الدالي أن نحو 7 آلاف طالب وطالبة عادوا بمرسوم المستنفدين إلى جامعة طرطوس، علما أن العدد الإجمالي للطلاب يصل إلى نحو 39 ألف طالب وطالبة.



وأكد الدالي أن عدد الكليات يصل إلى 12 كلية بمختلف التخصصات، مبيناً وجود مشروع لإحداث كلية للهندسة الزراعية تستوعب 150 طالباً بشكل سنوي وذلك ضمن تنسيق مع وزارة التربية التي أمنت البناء للجامعة، علما أن الجامعة تقوم بإجراءات استلام البناء، كما أن الكادر التدريسي متوفر، ليصل عدد الطلاب إلى 1000 طالب خلال 5 سنوات.



وبين رئيس الجامعة أنه تم رصد 300 مليون ليرة لتأهيل مبنى بـ60 غرفة و250 سريراً كمدينة سكنية للطالبات، ومن المتوقع أن يكون في الخدمة مع العام الدراسي القادم.



ونوه الدالي بأنه تم نشر 650 منشوراً علمياً وذلك لتحسين تصنيف الجامعة على مستوى الجامعات، لافتا إلى إحداث 9 ماجستيرات، وتم الاتفاق على افتتاح ماجستير إدارة سياحية، على أن تكون المباشرة باستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم، ويصل عدد طلاب الدراسات العليا إلى 600 طالب وطالبة، وتم منح 7 درجات في الدكتوراه.



مضيفاً: يوجد أكثر من 200 عضو هيئة تدريسية، ويصل عدد الموظفين إلى نحو 600 موظف في 12 كلية.



ولفت الدالي إلى أن مجلس جامعة طرطوس أقر إقامة اتفاق تعاون علمي وأكاديمي مع جامعة أوني كميلوس الدولية للعلوم الطبية في إيطاليا والتي تتميز باختصاصاتها الطبية النوعية، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه دعوة لرئيس الجامعة ووفد منها لتوقيع الاتفاق مع جامعة طرطوس، ما سينعكس ايجاباً على الأساتذة والطلاب.



مضيفاً: إن مجلس الجامعة وافق على منح الطلاب الخريجين الأوائل جائزة الشهيد باسل الأسد للعام الدراسي2017-2018 في 4 أقسام جديدة تشمل اللغة العربية والإنكليزية والفرنسية والجغرافيا ضمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية.



ووافق المجلس على إلغاء علامة مقرر /محطات اختبار وصيانة المعدات/ المعتمد وفق الخطة الدراسية في كلية الهندسة التقنية وذلك بسبب تعديل الخطة، وإدخال علامة مقرر /اختبار المواد للتصنيع والتصميم/ بدلا منها.



وتمت الموافقة على تسوية أوضاع الطلاب المستنفدين الذين تغير وضعهم نتيجة امتحانات العام 2017/2018 لاستفادتهم من أحكام المرسوم /253/ تاريخ 17/8/2017 وتسجيلهم كطلاب نظاميين في العام 2018/2019.



كما تم تكليف أعضاء الهيئة التدريسية ومهندسين ومدرسين وطلاب ماجستير من خارج الملاك بالتدريس في عدد من كليات جامعة طرطوس، وتكليف عدد من الأساتذة في جامعة طرطوس بالتدريس في جامعتي البعث وتشرين، إضافة إلى تغيير جهة إيفاد عدد من المعيدين الموفدين خارجياً، ومنح تعويض بدل نفقات متنوعة لعدد من الموفدين.



الوطن