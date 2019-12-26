شعبان: قانون قيصر لن يؤثر على سعر صرف الدولار ولا على الاقتصاد السوري

تحدثت المستشارة الإعلامية والسياسية بثينة شعبان، عن عدد من الملفات المتعلقة بالحرب على سورية، أبرزها معركة إدلب وقانون قيصر وارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد.



وشددت شعبان خلال مقابلة لها في برنامج “لعبة أمم” على قناة “الميادين” على أن معركة إدلب بدأت، والطيران الروسي يدعم الجيش السوري، موضحة أن المعركة تتوقف أو تستمر بالاستناد إلى الموقف العسكري، وليس لها علاقة بما يجري في ليبيا.



وحول الاحتلال الأمريكي للمناطق الغنية بحقول النفط في سورية، أكدت المستشارة الإعلامية والسياسية أن سورية تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة لأنها تنهب النفط السوري، معلنة أن دمشق بدأت بالتنقيب عن النفط مع شركات روسية.



وفيما يتعلق بقانون “قيصر” الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، أشارت شعبان إلى أنه قانون مجرم وظالم، وهو حلقة من مسلسل الضغوط على سورية التي بدأت عام 2011، ودمشق ستواجهه بشدة.



وأضافت أن “سورية تعمل ليكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات، وقانون قيصر لن يؤثر على الاقتصاد السوري”، لافتة إلى أن الدولة السورية اعتادت على مواجهة التحديات.



وتابعت شعبان: “إن قانون قيصر لم يأتِ بجديد ضد سورية، وجزء منه حرب نفسية ضد الشعب السوري، منوهة إلى أن الإدارة الأمريكية تظن أنه عبر الضغوط القصوى ستتنازل دمشق، وترهن قرارها السياسي”.



كما لفتت شعبان إلى أن هذا القانون يطال روسيا وإيران، وأن دمشق تنسق مع حلفائها لمواجهة الضغوط الأمريكية الاقتصادية والسياسية، وهم لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون الأمريكي، مشددة على أن هناك ترابط بين قانون قيصر واستراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران، وما يجري في العراق ولبنان.



وشددت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية على أن ارتفاع صرف الدولار الذي شهدته البلاد في الأسابيع الماضية ليس له علاقة بقانون قيصر، موضحة أن هذا مرتبط بالمضاربات المصرفية فقط، مشيرة أيضاً إلى أن ما يحصل في لبنان يؤثر في سورية، والعكس صحيح، وأن الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت في سورية.



كما تناولت شعبان، خلال المقابلة ملف اللاجئين السوريين، قائلة: “الولايات المتحدة تمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لحسابات استراتيجية لـ”إسرائيل وواشنطن”، مؤكدة أن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” فقدت مصداقيتها بعد الأكاذيب التي تم كشفها، وهي تحت السيطرة الأمريكية.



وبخصوص عودة العلاقات السورية مع السعودية، قالت شعبان إن الأمر لم يتبلور ليصبح جدياً، إنما بقي في إطار الكلام.