شعار إنجليزي يُغضب باريس

يعاني حماة اللغة الفرنسية من موجة غضب مرعبة، وذلك بعد أن تبنت اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية، شعاراً باللغة الانجليزية بغرض دعم حملة فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2024.

وعن هذا الموضوع عبّرت الأكاديمية الفرنسية، وهي الحارس الرسمي للغة موليير أن هذا الشعار إهانة للّغة الفرنسية و«أن الشعار ليس بأفضل من إعلان للبيتزا»، وبأنّه يستخدم بالفعل على نطاق واسع في حملات الدعاية وبشكل رئيسي في بيع البيتزا والحلويات، على حين قالت اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية إنها اختارت الشعار باللغة الإنجليزية من أجل أن تعزز جاذبيتها في العالم الأوسع نطاقا.

يذكر أن كلاً من باريس ولوس أنجلوس وبودابست، تتنافس على استضافة دورة ألعاب 2024.

وكالات