شريعة حمورابي والقوانين البابلية القديمة

يتكون كل قانونٍ من حالةٍ محتملةٍ (مخالفة للقانون) يتبعها حُكمٌ موصوف، ويمكن أن تكون الأحكام قاسيةً حقًا ويشير البروفيسور في جامعة كولومبيا مارك فان دي ميروب (Marc van de Mieroop) في كتابه (King Hammurabi of Babylon) أو (حمورابي ملك بابل) إلى أن عقوبة الموت مدرجةٌ أكثر من 30 مرة، حتى في حالات سرقة المعبد أو ممتلكات القصر أو في حالة مساعدة عبدٍ هارب، علاوةً على ذلك فإن العقوبات المدرجة لم تكن موحدةً بل كانت تتغير مع تغيُّر الوضع الاجتماعي للمتّهَم (المذنب) والمتّهِم (صاحب الحق) كان الحُكم في الحقيقة العين بالعين فقط في حالة تساوي الطرفين اجتماعيًا، على سبيل المثال وكما يشير فان دي ميروب إلى أنه إذا تسبب رجلٌ من النخبة لرجلٍ آخر من عامة الشعب بالعمى أو بكسرٍ فإن عليه أن يدفع له عملةً واحدةً من الفضة كعقوبة، ولكن إذا كان الوضع معاكسًا فإن الرجل من عامة الشعب سيعاقب عقوبةً شديدة، يكتب فان دي ميروب مترجمًا أحد القوانين: >>إذا وجه رجلٌ من النخبة صفعةً لرجلٍ آخر من النخبة ولكنه أعلى مستوى منه فإنه سيتعرض للجلد بالسوط 60 مرةً علنًا<<.

يتكون كل قانونٍ من حالةٍ محتملةٍ (مخالفة للقانون) يتبعها حُكمٌ موصوف، ويمكن أن تكون الأحكام قاسيةً حقًا ويشير البروفيسور في جامعة كولومبيا مارك فان دي ميروب (Marc van de Mieroop) في كتابه (King Hammurabi of Babylon) أو (حمورابي ملك بابل) إلى أن عقوبة الموت مدرجةٌ أكثر من 30 مرة، حتى في حالات سرقة المعبد أو ممتلكات القصر أو في حالة مساعدة عبدٍ هارب، علاوةً على ذلك فإن العقوبات المدرجة لم تكن موحدةً بل كانت تتغير مع تغيُّر الوضع الاجتماعي للمتّهَم (المذنب) والمتّهِم (صاحب الحق) كان الحُكم في الحقيقة العين بالعين فقط في حالة تساوي الطرفين اجتماعيًا، على سبيل المثال وكما يشير فان دي ميروب إلى أنه إذا تسبب رجلٌ من النخبة لرجلٍ آخر من عامة الشعب بالعمى أو بكسرٍ فإن عليه أن يدفع له عملةً واحدةً من الفضة كعقوبة، ولكن إذا كان الوضع معاكسًا فإن الرجل من عامة الشعب سيعاقب عقوبةً شديدة، يكتب فان دي ميروب مترجمًا أحد القوانين: >>إذا وجه رجلٌ من النخبة صفعةً لرجلٍ آخر من النخبة ولكنه أعلى مستوى منه فإنه سيتعرض للجلد بالسوط 60 مرةً علنًا<<.