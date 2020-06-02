شروط النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية أن الطالب يعتبر ناجحاً في امتحان الشهادة الثانوية إذا رسب بمادة واحدة وليست اللغة العربية أو بمادتين وحصل فيهما على 25 بالمئة من مجموع درجتيهما شريطة أن يكون حاصلا على درجة النجاح في مادة اللغة العربية أو على الحد الأدنى من علامة النجاح في كل المواد دون استثناء.





وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أنه نتيجة لإلغاء الدورة الامتحانية الثانية هذا العام تغيرت شروط نجاح طلاب الشهادة الثانوية العامة لدورة 2020 فقط حيث سيتوقف هذا العام إعادة تصحيح مادة امتحانية من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بسبب إلغاء الدورة الامتحانية الثانية لهذا العام فقط.





وعن كيفية التصحيح والاعتراضات بين فاتي أنه بعد صدور النتائج الامتحانية وتقديم الاعتراضات تتم دراستها بالنظر إلى الخطأ المادي الواقع في الورقة الامتحانية الذي قد يكون في نقل الدرجة من الورقة إلى القسيمة أو يكون في جمع مفردات السؤال ذاته من متن السؤال إلى المربع الذي يكون بجانب السؤال أو يكون جزءاً من سؤال غير مصحح أو سؤال كامل غير مصحح.





وتتم العودة بعد تقديم طلبات الاعتراض إلى الورقة الامتحانية لمادتين فقط وفق فاتي للتأكد من الأسئلة سؤال سؤال من الورقة كاملة والتأكد من عدم وجود الأخطاء البشرية التي يمكن أن ترد مثل عدم نقل علامة السؤال المصحح إلى القسيمة أو عدم الانتباه إلى جزء من السؤال وارد في مكان آخر من الصفحة أو يمكن أن يكون هناك جواب معاد في آخر الورقة ولم ينتبه إليه المصحح هنا ينال الطالب درجة الجزء الذي لم يصحح.





وأشار فاتي إلى أن عملية التصحيح لا تتم من خلال شخص واحد بل تكون من قبل مصحح أول باللون الأحمر يليه مدقق على السؤال نفسه باللون الأسود وهناك أيضاً مراجع للورقة كاملة باللون الأخضر وبالتالي يكون لكل سؤال مصحح ومدقق ومراجعة من قبل مراجع الورقة كاملة إضافة إلى ذلك يتم تدقيق الدرجات وجمع العلامات والتأكد من صحة الاسم ورقم الاكتتاب قبل إدخالها إلى الحاسب مبيناً أنه مع ذلك يمكن الوقوع في الخطأ المادي بنسبة ضئيلة جداً.





سانا