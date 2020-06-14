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شروط الخروج من العزل الصحي !

نشر معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل على صفحته الشخصية فيس بوك: 68 حالة شفاء من 164 مصاب بنسبة شفاء 41.4%.

علميا بعد تأكيد الإصابة مخبريا يتم عزل المصاب ب مشفى العزل وتراقب حالته الصحية فقد لا يحتاج لشيء أبدا(وتم تأكيد ذلك بمقابلات تلفزيونية مع متعافين ببداية الوباء وتم تخريجهم) و قد تتطور الحالة أو تكون بالأصل متوسطة أو شديدة وتحتاج لعلاج أو أوكسيجين وعناية، أو يتوفى.

ولا يتم التخريج إلا بعد نتيجته سلبيتين، ويطلب منه الحجر الصحي المنزلي ل 14 يوم.

لا غرابة أن الحالة ستشفى وشيء طبيعي سيتخرج، السائق دخل القطر من أكثر من 30 يوم وهو مصاب قبل ذلك الوقت وتم قبوله بالعزل من 10أيام وبالتالي وصل لمرحلة الشفاء الذاتي الذي يتم تأكيده بنتيجتين سلبيتين.