بيان هام من وزارة الخارجية للمغتربيين السوريين
مجزرة جديدة لـ التحالف الأمريكي راح ضحيتها 45 شهيداً مدنيا في الرقة
رغم تهديدات الأردن: فصيل سوري مسلح يدخل معبر نصيب
الجيش يقضي على “أمير داعش” بالضفة الشرقية للفرات، ويتقدم باتجاه الميادين
بوتين: اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا يخلق ظروفاً لتحريك الحوار السياسي
الجيش يُعدّ لعملية منسقة على ضفتي الفرات، و أنقرة: نعمل على عزل المعارضة عن «النصرة»
ليبرمان يقرّ بانتصار الأسد: حتى دول «الاعتدال» تتقرّب منه
“جبهة النصرة” تحت النار
وزير التجارة يؤكد: سيتم تسويق محصول الحمضيات بالكامل
قوات الأمن القرغيزية تعتقل إرهابيا تدرب في سورية
الجيش العربي السوري يستعيد نقاطا جديدة على طريق دير الزور-الميادين
سوريا وفنزويلا تسعيان لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
وزير التجارة: مليون ليرة قيمة أقل غرامة في قانون العقوبات الجديد
«الائتلاف» يرحب بالاحتلال التركي!
5 نقاط حدودية بقبضة الجيش العربي السوري

شركة Facebook تختبر خاصيّة التعرف على الوجوه لاسترداد الحسابات المقفلة

تختبر فيسبوك وسيلة جديدة يمكن للمستخدمين اعتمادها قريباً في استرجاع حساباتهم المقفولة بسبب فقدانهم كلمات المرور.

وتعمل فيسبوك على تطوير خاصية التعرف على الوجوه لتسجيل الدخول في تطبيقها من أجل حماية المستخدمين والتحقق من هوياتهم.

ويمكن لعدد قليل من المستخدمين الآن الولوج إلى هذه الميزة والتي تم تصميمها كبديل للرسائل النصية القصيرة “SMS”، أو التحقق عبر البريد الإلكتروني المستخدم لإعادة تعيين كلمات المرور أو استرداد الحسابات.

وتعد هذه الميزة أحدث سلسلة التقنيات التي تعمل فيسبوك على تطويرها لأغراض أمنية، وقد جلبت Apple تقنية التعرف على الوجه “Face ID” في هاتفها الجديد آيفون إكس، كما تعتمد عدة هواتف ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد هذه الخاصية لفتح الجهاز مثل سامسونغ نوت 8.

وخلافاً لأساليب آبل وسامسونغ، فإن فيسبوك تمتلك كمية كبيرة من البيانات عن وجوه المستخدمين، وهو ما يسهل عمل الخاصية الجديدة، إذ إنه عند استخدام ميزة التعرف على الوجه للدخول إلى الحساب الشخصي، يمكن لفيسبوك التحقق مما إذا كنت مالك الحساب أم لا من خلال فحص ومقارنة الوجه مع الصور والفيديوهات التي تتواجد فيها عبر التطبيق، وفي حال التطابق سيتم فتح الحساب المقفل.

أكدت فيسبوك لموقع “TechCrunch”، أنها تختبر الميزة الجديدة “للأشخاص الذين يريدون التحقق من ملكية الحساب بسرعة وسهولة خلال عملية استرداد الحساب”، وبذلك هذه ليست طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى تطبيق الفيسبوك الخاص بك، وإنما مجرد طريقة جديدة لاسترداد الحساب الخاص بك، وستعمل هذه الخاصية فقط على الأجهزة التي سبق للمستخدم تسجيل الدخول منها.

المصدر: Rt Arabic

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.