شركة Facebook تختبر خاصيّة التعرف على الوجوه لاسترداد الحسابات المقفلة

تختبر فيسبوك وسيلة جديدة يمكن للمستخدمين اعتمادها قريباً في استرجاع حساباتهم المقفولة بسبب فقدانهم كلمات المرور.

وتعمل فيسبوك على تطوير خاصية التعرف على الوجوه لتسجيل الدخول في تطبيقها من أجل حماية المستخدمين والتحقق من هوياتهم.

ويمكن لعدد قليل من المستخدمين الآن الولوج إلى هذه الميزة والتي تم تصميمها كبديل للرسائل النصية القصيرة “SMS”، أو التحقق عبر البريد الإلكتروني المستخدم لإعادة تعيين كلمات المرور أو استرداد الحسابات.

وتعد هذه الميزة أحدث سلسلة التقنيات التي تعمل فيسبوك على تطويرها لأغراض أمنية، وقد جلبت Apple تقنية التعرف على الوجه “Face ID” في هاتفها الجديد آيفون إكس، كما تعتمد عدة هواتف ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد هذه الخاصية لفتح الجهاز مثل سامسونغ نوت 8.

وخلافاً لأساليب آبل وسامسونغ، فإن فيسبوك تمتلك كمية كبيرة من البيانات عن وجوه المستخدمين، وهو ما يسهل عمل الخاصية الجديدة، إذ إنه عند استخدام ميزة التعرف على الوجه للدخول إلى الحساب الشخصي، يمكن لفيسبوك التحقق مما إذا كنت مالك الحساب أم لا من خلال فحص ومقارنة الوجه مع الصور والفيديوهات التي تتواجد فيها عبر التطبيق، وفي حال التطابق سيتم فتح الحساب المقفل.

أكدت فيسبوك لموقع “TechCrunch”، أنها تختبر الميزة الجديدة “للأشخاص الذين يريدون التحقق من ملكية الحساب بسرعة وسهولة خلال عملية استرداد الحساب”، وبذلك هذه ليست طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى تطبيق الفيسبوك الخاص بك، وإنما مجرد طريقة جديدة لاسترداد الحساب الخاص بك، وستعمل هذه الخاصية فقط على الأجهزة التي سبق للمستخدم تسجيل الدخول منها.

المصدر: Rt Arabic