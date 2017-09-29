اختراع سوري جديد : مفاعل لإنتاج الهيدروجين كبديل عن الغاز المنزلي
«داعش» يهاجم طريق السخنة ــ دير الزور، و«التحالف» يعزز نقاطه في وادي الخابور
بوتين في أنقرة: تهدئة في إدلب؟ أردوغان يتوعد بإفشال مخططات التقسيم
الجعفري: الأمريكيون فعلوا كل ما بوسعهم لمنع الجيش العربي السوري من تحرير دير الزور
وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم مقتل 150 مدنياً بقصف الطيران الروسي في محافظة إدلب
موسكو: مشروع دولة “داعش” على وشك الانهيار
الطيران الروسي يفشل هجوماً مباغتاً لـ “جبهة النصرة” في عقيربات (فيديو)
“داعش” يقتل مخرج أفلام بريطاني أثناء عمله في سوريا
قلق روسي من تحرك “الجيش الحر” بحرية في مناطق سيطرة “داعش”
وسائل إعلام : عمّان بصدد فتح معبر نصيب الحدودي بموافقة المعارضة أو من دونها
المعلم :في حال لم تنفع الدبلوماسية مع أمريكا.. لنا خيارات أخرى
أكثر من 92 بالمئة صوتوا لمصلحة انفصال كردستان عن العراق
ماذا تفعل المطاعم ببقايا طعام زبائنها؟!
الأمريكيون يتواطأون مع الإرهابيين لتحويل دير الزور إلى قلعة حصينة
إصابة 3 أشخاص باستهداف المجموعات الإرهابية حيي الموكامبو والشهباء في حلب بالقذائف

شركة Apple تتحدث عن مستشعر لبصمات الأصابع يعتمد على الأمواج فوق الصوتية

عندما قامت شركة آبل بإزاحة الستار رسمياً عن الهاتف iPhone X، أوضحت الشركة بأن خاصيّة التعرف على الوجه Faceشركة Apple تتحدث عن مستشعر لبصمات الأصابع يعتمد على الأمواج فوق الصوتية ID هي واحدة من الميزات الجديدة التي قررت إضافتها لهاتفها الرائد الجديد،وهذا ما لم يتماشَ مع الشائعات السابقة التي قالا بأن شركة apple كانت تحاول تضمين مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في شاشة الهاتف نفسها، ولكن بدلاً من ذلك يبدو أن الشركة قررت التخلص من مستشعر بصمات الأصابع Touch ID تماماً.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل لا تزال تستكشف تلك الفكرة لأنه تم مؤخراً رصد براءة اختراع جديدة من apple تتحدث عن مستشعر لبصمات الأصابع يعتمد على الأمواج فوق الصوتية يمكن تضمينه تحت الشاشة. وجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي سمعنا فيها بأنه من الممكن أن تستخدم الشركة تكنولوجيا الأمواج فوق الصوتية لإجراء مسح لبصمات الأصابع، وآبل هي أيضا ليست الشركة الوحيدة التي تستكشف تلك الفكرة، فهناك شركات أخرى مثل كوالكوم التي قدمت لنا حلول مماثلة.

وقد شكك البعض في قرار إطلاق شركة apple لتقنية Face ID، والتقرير الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر اقترح بأن شركة آبل اتخذت هذا القرار منذ فترة طويلة وأنها لم تقرر ذلك في اللحظات الأخيرة. ويدعي التقرير بأن شركة آبل تستكشف فكرة تضمين مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة، ولكنها قررت في نهاية المطاف الذهاب مع تقنية التعرف على الوجه Face ID وحدها.

نحن أيضاً سمعنا شائعات تفيد بأن هناك فرصة أن تقوم شركة آبل باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID في جميع هواتف iPhone القادمة في العام المقبل في حالة إذا لقيت هذه التقنية استقبالاً حسناً عندما يتم إصدار الهاتف iPhone X في شهر تشرين الثاني المقبل.

المصدر : Electrony

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.