شركة Apple تتحدث عن مستشعر لبصمات الأصابع يعتمد على الأمواج فوق الصوتية

عندما قامت شركة آبل بإزاحة الستار رسمياً عن الهاتف iPhone X، أوضحت الشركة بأن خاصيّة التعرف على الوجه Face ID هي واحدة من الميزات الجديدة التي قررت إضافتها لهاتفها الرائد الجديد،وهذا ما لم يتماشَ مع الشائعات السابقة التي قالا بأن شركة apple كانت تحاول تضمين مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في شاشة الهاتف نفسها، ولكن بدلاً من ذلك يبدو أن الشركة قررت التخلص من مستشعر بصمات الأصابع Touch ID تماماً.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل لا تزال تستكشف تلك الفكرة لأنه تم مؤخراً رصد براءة اختراع جديدة من apple تتحدث عن مستشعر لبصمات الأصابع يعتمد على الأمواج فوق الصوتية يمكن تضمينه تحت الشاشة. وجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي سمعنا فيها بأنه من الممكن أن تستخدم الشركة تكنولوجيا الأمواج فوق الصوتية لإجراء مسح لبصمات الأصابع، وآبل هي أيضا ليست الشركة الوحيدة التي تستكشف تلك الفكرة، فهناك شركات أخرى مثل كوالكوم التي قدمت لنا حلول مماثلة.