شركة “HBO” تحدد موعد عرض الجزء الأخير من “Game of Thrones”

تعتزم شركة “Home Box Office” بث مسلسل الخيال الشهر “Game of Thrones” (صراع العروش) خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، الخميس 26 من تموز.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن “المسلسل سيعود في 2019، بعد إعادة عرض جزأيه السادس والسابع، بعرض الجزء الثامن والذي سيكون الأخير”.

وصرح المسؤول التنفيذي في شبكة “HBO”، التلفزيونية ذات الاشتراك، أنها “تعتزم بث الجزء الأخير خلال النصف الأول من العام المقبل”.

وكانت الشبكة تعرضت للقرصنة، في العام الماضي، ما أدى لعرض حلقاته قبيل بثها التلفزيوني، ما ألحق خسائر مالية كبيرة في الشبكة، ودفعها لوضع أكثر من خاتمة للمسلسل تجنباً لما حدث مع الشبكة في الموسم السابع”.

و يعتبر المسلسل الأشهر عالمياً خلال السنوات الأخيرة، وهو الأكبر على الإطلاق بالنسبة لـ “HBO”، إذ يبلغ عدد مشاهديه في الولايات المتحدة الأمريكية 30 مليوناً.

كما لاقى المسلسل إقبالاً كبيراً من المشاهدين في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتعتزم الشبكة العمل على فيلم مكمل للمسلسل، وفق رئيس برامج الشبكة، كاسي بلويز.

وأضاف بليوز أن “الشبكة بصدد البحث عن مخرج وطاقم للفيلم”، مشيراً إلى أنه “يأمل في بدء تصوير الجزء التجريبي للفيلم العام المقبل”.

وأعلنت “HBO”، في حزيران، أنها بدأت الإعداد للجزء التجريبي وأنه سيمتد إلى سلسلة أفلام في حال حالف النجاح جزأه الأول.