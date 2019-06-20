شركة "ميغ" الروسية تعمل على إنشاء مقاتلة اعتراضية جديدة.

بدأت شركة "ميغ" الروسية العمل في إنشاء مقاتلة اعتراضية جديدة.



مدير عام شركة الشركة" إيليا تاراسكينو ، قال إن صناع الطائرة الجديدة التي اصطلح على تسميتها اختصارا "باك دي بي"، سيستفيدون من تكنولوجيا الإخفاء الجديدة، وأن بإمكانها حمل الأسلحة اللازمة واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية.



ومن جانبه السيناتور فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع في الغرفة العليا للبرلمان الروسي (سوفيت فيديراتسييه) قال ، إن مدى المقاتلة الاعتراضية الروسية الجديدة يصل إلى 1500 كيلومتر، وإنها ستحتوي على صاروخ "إر-37"، وهو صاروخ بعيد المدى من فئة جو-جو، وأسلحة جديدة تماما.