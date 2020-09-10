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شركة ملاحة ومشاريع استثمارية مشتركة بين سورية والقرم

وزارة الاقتصاد في سورية ومجلس الوزراء في جمهورية القرم التي صدقتها الحكومة السورية أمس، على تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، وكذلك المعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، حسب نص الاتفاقية.

ومن أبرز ما نصت عليه الاتفاقية تشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها، إضافة إلى كل قضايا التعاون المشترك في المجال التجاري والاقتصادي بين سورية والقرم، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات والتصدي للحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن اتفاقية التعاون بين البلدين تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاقتصادي عبر بوابة البيت التجاري، حيث يتم العمل على وضع الأنظمة واللوائح والآليات اللازمة لانطلاق العمل فيه وفقاً للتشريعات النافذة لدى كل من الجانبين.

 

 

الوطن