شركة محروقات: مستمرون بتوزيع مازوت التدفئة حتى 15 آب المقبل

أعلن مدير فرع "شركة محروقات" بدمشق إبراهيم أسعد، أن عملية توزيع مازوت التدفئة مستمرة لغاية 15 آب المقبل، وذلك للمسجلين على الدفعة الثانية من المادة.



وأوضح أسعد "جرى توزيع نحو 12.4 مليون ليتر مازوت على 62 ألف أسرة بدمشق تقريباً حتى تاريخه، ضمن الدفعة الثانية، بكمية 200 ليتر لكل أسرة".



في المعلومات: يحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر كل شتاء بالسعر المدعوم، توزع على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ عادة من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام الجديد وحتى 15 تموز.



ويتقاضى الموزعون بدمشق 185 ليرة على ليتر المازوت كحد أدنى، فيما يطلب البعض 200 ليرة على كل ليتر، بحجة عدم كفاية رواتبهم، ليصل المبلغ المطلوب لتعبئة الـ200 ليتر إلى 40 ألف ليرة.