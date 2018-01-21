شركة محروقات: مستعدون لتبديل أي اسطوانة غاز تالفة لدى المواطنين

أوضح سمير حسين مدير عام شركة المحروقات أن الأسطوانات التالفة التي قد يشتريها المواطن من دون أن يكون منتبهاً لها بإمكانه تبديلها من المكان الأصلي الذي اشترى منه الأسطوانة، وهناك إجراءات على المواطن اتباعها كما أوضحها مدير عام شركة المحروقات وهي التأكد من صحة الأسطوانة، وإذا كشف المواطن أن فيها عطلاً بإمكانه تبديلها من المعتمد بشرط أن تكون من الأسطوانات المتداولة وليست من المنسقة، وتالياً يجب أن يأخذ رقم السيارة التي اشترى منها في حال حدوث أي طارئ فمن الممكن أن تكون الأسطوانة غير متداولة، مبيناً أن هناك معتمدين موجودين يبيعون أسطوانات الغاز وهم أنفسهم لا ينتبهون للأعطال الموجودة أو التي قد تظهر، لذلك فإن المؤسسة تتعهد بتبديل الأسطوانة في حال وجود عطل أو أي خلل ما فيها تلافياً لحدوث أي حوادث داخل المنزل.