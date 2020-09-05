شركة محروقات تصدر بيانا بخصوص تعبئة البنزين للسيارات

أكدت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أنه تم اعتباراً من اليوم الجمعة تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة وتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة وذلك بسبب الازدحام على محطات الوقود.



وأشارت شركة محروقات في بيان إلى أن الآليات ذات الشريحة المدعومة التي تحصل على 100 ليتر مدعوم شهرياً بمعدل 40 ليتراً كل خمسة أيام أصبحت تحصل على نفس الكمية بمعدل 30 ليتراً كل 4 أيام كما تحصل على 100 ليتر غير مدعومة بمعدل 30 ليتراً كل 4 أيام.



وبينت الشركة أن السيارات ذات الشريحة غير المدعومة أصبحت تحصل على 200 ليتر بنزين شهرياً بمعدل 40 ليتراً كل 4 أيام.



وقالت الشركة إنه لم يتم تخفيض مخصصات أي محافظة ويتم تزويد كل المحافظات بالطلبات المخصصة لها دون أي نقص لافتة إلى أنه في حال حصول أي نقص سيتم الإعلان عنه بكل شفافية ولا سيما أننا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة.