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شركة محروقات: المتزوجون حديثاً لن يحصلوا على أسطوانات غاز في طرطوس

أكد مدير فرع محروقات طرطوس “سادكوب” عدنان ديب، أنه تم إيقاف تطبيق قرار منح أسطوانات غاز للمتزوجين حديثاً خلال الفترة الحالية.


وبيّن ديب لصحيفة “البعث”، أن قرار الإيقاف جاء بسبب عدم توفر أسطوانات حديد إضافية خاصة بالفرع، وعدم الإنتاج في الفترة الحالية.

فعلى الرغم من وجود قرار رسمي يتيح لكل من يحمل دفتر عائلة جديداً لعام 2019-2020، الحصول على أسطوانة غاز منزلي “حديد”، بسعر 19500 ليرة، إلا أن “المتزوجين حديثاً” في طرطوس اضطروا إلى التوجّه للسوق السوداء لتأمين أسطوانة غاز منزلي فارغة، وبأسعار خيالية تصل أحياناً إلى 60 ألف ليرة، بعد قرار الإيقاف.

من جهته، صرّح عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، بيان عثمان، بأن أسباب إيقاف تطبيق القرار يعود لتوقف تصنيع أسطوانات الغاز “الحديد”، علماً أن المحافظة بأمس الحاجة لمخصصات إضافية من أسطوانات الغاز، سواء كانت للمنازل أو أسطوانات الغاز الصناعية، خصوصاً أن الصناعي أو صاحب المهنة اليوم ملزم باستخدام أسطوانات الغاز الصناعية تحت طائلة المساءلة القانونية، وهي غير متوفرة بكميات مناسبة، وهذا أمر يتطلّب الحل السريع.

وأضاف عثمان أن مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي حالياً لا تتجاوز الثلاثين يوماً، وذلك بحسب المعتمد في كل حيّ أو منطقة، خاصة وأن الأمور حالياً أكثر سهولة ومقبولة إلى حدّ ما.

وبحسب شركة محروقات فإن فكرة البطاقة الذكية تقوم على أتمتة توزيع المشتقات النفطية على الآليات والعائلات، بهدف تحقيق التوزيع العادل، ومنع الاحتكار والتهريب، وتوجيه الدعم لمستحقيه.