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شركة كهرباء دمشق تعلن عن قطع التيار عن هذه الأحياء

قال مصدر في الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، أن الشركة ستقوم بقطع التغذية الكهربائية اليوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية عشر ظهراً.


وبين المصدر أنه ستقوم الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق بإجراء صيانة عامة لمحطة تحويل باب شرقي /٢/ 66/20 ك.ف، حيث سيتم قطع التغذية الكهربائية عن الأحياء التالية “مجمع المدارس – أبو عطاف – محيط بوظة أمية – حي النازحين في منطقة الدويلة”، بالإضافة إلى باب شرقي – الكباس – الإحدى عشرية.


وأوضح المصدر أن هذا الإجراء هو بهدف الحفاظ على جاهزية محطات التحويل 66/20 ك.ف في دمشق ومن ضمن خطة الصيانة الدورية لتلك المحطات في مدينة دمشق لعام 2019.


وأجرت شركة كهرباء دمشق قبل أيام صيانة عامة لمحطة تحويل الزبلطاني 66/20 ك.ف، وذلك بهدف الحفاظ على جاهزية محطات التحويل 66/20 ك.ف.