شركة قابضة في حلب على غرار “دمشق الشام القابضة”

أقر مجلس مدينة حلب ولأول مرة احداث شركة قابضة تدير أملاكه على غرار شركة دمشق الشام القابضة التي باشرت العمل بمشروع “ماروتا سيتي” كأول مشروع رائد لها في منطقة خلف الرازي.



واوضح رئيس مجلس المدينة معد المدلجي أن موافقة المجلس أمس الخميس على احداث القابضة، في ختام أعمال دورته العادية الثانية للعام الجاري، سيشكل قفزة نوعية في ادارة أملاكه الكثيرة والصالحة لاجتذاب رؤوس اموال ضخمة لاستثمارها بشكل أمثل في مشاريع ضخمة بما يوفر فرص العمل ويخلق بيئة استثمارية مواتية لإعادة اعمار حلب وتطوير وتحسين وجهها الحضاري.



وبين المدلجي أن غاية “القابضة”، التي لم يحدد اسمها بعد “تأسيس شركات مساهمة بهدف الاستثمار اللائق لأملاك مجلس مدينة حلب والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن إلى مستويات أعلى”، ولفت الى ان مجلس المدينة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحداث هذه الشركة.

أشار إلى أن المجلس وافق أيضا خلال جلسته على إحداث “مديرية خدمات النيرب” كمديرية خدمية جديدة ترفع عدد المديريات الخدمية الى 11 مديرية، بما يحسن الواقع الخدمي في المدينة. كما أقر تجديد الإعلان الدوري لبقعة توسع الأشرفية واعفاء جمعيتي “كفالة الطفولة” في إيواء ورعاية الأطفال فاقدي النسب بحلب و:المشاريع الخيرية النسائية للمسنين” من ثمن القبر ومصاريف الدفن للنزلاء حصراً.



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