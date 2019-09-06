شركة فرنسية تستعد لافتتاح فندقين في دمشق قريباً

أعلنت “مجموعة فنادق فنادق لوفر” الفرنسية عزمها افتتاح فندقين قريباً في سورية من سوية 4 و5 نجوم، أحدهما في منطقة المزة والأخر وسط دمشق.

وسيكون الفندق الأول “فندق رويال توليب سميرأميس” وهو من سوية 5 نجوم، بينما سيكون الثاني “فندق جولدن توليب المزة” من سوية أربع نجوم.



وتعود ملكية الفندقين إلى “شركة نزهة اللوجستية”، حيث يضم “فندق سمير اميس” 230 سريراً ومساحته 7,449 متر مربع، وسيكون جاهزاً للخدمة في حزيران 2020.

ويعود الفندق الثاني إلى “شركة ماوية” التي تملكها “شركة نزهة اللوجستية”، وسيكون من سوية 4 نجوم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 206 أسرّة، ومساحته 10,071 متراً مربعاً، وسيتم دخوله في الخدمة مطلع 2020.

وزار وزير السياحة رامي مرتيني في حزيران الماضي عدداً من الفنادق والمشروعات السياحية في دمشق، والتي توقف العمل يها لعدة سنوات، ويتم الآن متابعة تنفيذها.



وكشفت “وزارة السياحة” عن اطلاعها على البرامج الزمنية والفنية لهذه المشاريع ومنها مشروع “فندق ياسمين روتانا” والذي تتم متابعة العمل فيه، والذي من المتوقع دخوله في الخدمة نهاية 2020 بحسب الشركة المالكة له.



وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إن الفندق سيكون من سوية 5 نجوم، ومساحته 50,401 متر مربع، ويعد من “أضخم المشاريع الفندقية في دمشق”، بطاقة استيعابية قدرها 338 غرفة وحوالي 660 سرير فندقي.

ومجموعة فنادق لوفر الفرنسية هي إحدى شركات صناعة الضيافة العالمية، وتملك 1,500 فندق في العديد من دول العالم تديرها ضمن 7 سلاسل تابعة للمجموعة.





الاقتصادي