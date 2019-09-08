شركة زيوت حماة تورد 1419 طناً من مادة الكسبة لمؤسسة الأعلاف

بلغت كميات مادة الكسبة التي وردتها شركة زيوت حماة لصالح فرع مؤسسة الأعلاف بحماة نحو 1419 طناً بقيمة 212 مليوناً و850 ألف ليرة.



وذكر عبد المجيد قلفة مدير عام شركة زيوت حماة أن الشركة تواصل عمليات توريد هذه المادة التي تستخدم كمادة علفية للثروة الحيوانية لافتاً إلى أن مخازين الشركة من هذه المادة وصلت إلى 289 طناً.



وقال إن الشركة حققت منذ بداية العام الحالي ولغاية آب الماضي مبيعات بقيمة 394 مليوناً و938 ألف ليرة ناتجة عن تسويق منتجاتها إلى السوق المحلية منها 316 طن زيت بذور القطن و1419 طناً من مادة الكسبة و7 أطنان زيت عباد الشمس و15 طن صابون مشيراً إلى أن الشركة حريصة على مواصلة عملها وإنتاجها بهدف رفد السوق المحلية بزيت بذرة القطن.



ولفت إلى أن إنتاج الشركة وصل خلال تلك الفترة إلى 175 طن زيت بذور قطن و1696 طن كسبة و106 أطنان لنت و4 أطنان صابون مبيناً سعي الشركة لتنفيذ خطتها الإنتاجية وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة في الشركة والعمل على تحسين نوعية المنتج من خلال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج وإدخال التعديلات عليها بما يخدم العملية الإنتاجية.



سانا