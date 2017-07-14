شركة روسية تقدم نسخة "سورية" لمروحية "مي-17" مخصصة لمحاربة الإرهابيين.

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" أنها ستقدم خلال معرض "ماكس-2017" للطيران أول نسخة لمروحية "مي-17" تم تطويرها انطلاقا من "مي-171 ش" وعلى أساس تجربة العملية العسكرية الروسية في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، أن المروحية المطورة التي تحمل إسم "مي-171 ش في إن" للنقل العسكري، مخصصة لدعم قوات المهمات الخاصة أثناء عمليات محاربة الإرهاب.

وأكدت الشركة أنها قد أطلقت خط إنتاج المروحية الجديدة في مصنع الطيران التابع لها في مدينة أولان-أودي، مشيرة إلى أنها جاهزة تماما لبدء التوريدات للمشترين في خارج روسيا مباشرة.

وأوضح مدير عام الشركة أندريه بوغينسكي أن "الصورة التقنية" للمروحية الجديدة تحددت اعتمادا على خبرة استخدام المروحيات الروسية في ظروف القتال، ولاسيما في سوريا.

وأوضح أن تصميم المروحيات اكتسب عددا من الميزات الرامية إلى زيادة فعاليتها القتالية وقدرتها على البقاء في الجو.

وحصلت المروحية على محركين قويين جديدين مناسبين للاستخدام في المناطق الجبلية، إضافة إلى تعديلات أضفيت على دواري المروحية، ما سمح بزيادة سرعتها بقدر كبير، إذ بلغ متوسط السرعة لقطع مسافات بعيدة إلى 260 كلم في الساعة، والسرعة القصوى إلى 280 كلم في الساعة. وتقدر المروحية على حمل شحنة بوزن يصل إلى 13500 كلغ.

كما تم تزويد المروحية بأجهزة جديدة للقيادة والملاحة، إضافة إلى منظومة "بريزيدينت-إس" التي ترصد الصواريخ المطلقة باتجاه المروحية وتعمل على التشويش عليها من أجل منعها من ضرب الهدف، إضافة إلى اختلاق أهداف حرارية وهمية. ولحماية طاقم المروحية، قامت الشركة بتغطية قمرتي القيادة والشحن بدروع خفيفة لكنها متينة للغاية، إضافة إلى مقاعد صممت خصيصا لحماية الجالسين فيها في حال القيام بهبوط اضطراري قاس.كما حصلت المروحية على أسلحة جديدة، منها مدافع ورشاشات ثقيلة، وصواريخ وقنابل غير متحكم فيها . لكن الميزة الرئيسية هي منظومة للصواريخ الموجهة للتسديد نحو الهدف.

المصدر: تاس