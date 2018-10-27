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شركة روسية تدرس تنفيذ مشروع سكني لصالح مؤسسة الإسكان

اتفقت “وزارة الأشغال العامة والإسكان” مع “شركة ميغا ستروي بروبكت ” الروسية على دراسة تنفيذ أحد المشاريع السكنية التي تعمل الوزارة على المباشرة بها خلال الفترة المقبلة بريف دمشق، وتقديم عرض فني ومالي للمشروع تمهيداً للتعاقد عليه.


وأشار بيان صادر عن الوزارة ، أن وفد الشركة الروسية التقى اليوم معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين للتباحث في إمكانية التعاون بين الجانبين بالاستفادة من إمكانيات الشركة العاملة في مجال البناء.

وأكد مدير عام الشركة الروسية رغبة شركته بالتعاون مع الوزارة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها لا سيما المشاريع السكنية، منوهاً بقدرة الشركة على تنفيذ هذه المشاريع وبزمن قياسي وهنالك عدة مشاريع تثبت ذلك داخل وخارج سورية.


وعرض أعضاء الوفد عدد من النماذج والضواحي المنفذة من قبل الشركة، وآلية تنفيذها والزمن الذي تحتاجه، مع تأكيدهم بأنهم جاهزون لتنفيذ كل ما تطلبه الوزارة وحسب المواصفات القياسية السورية في مجال البناء.


واتفق الجانبان على ترتيب زيارة لأحد المشاريع التي تنفذها “المؤسسة العامة للإسكان” والإطلاع من الفنيين على كافة التفاصيل، على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة.


وكان مدير عام مؤسسة الإسكان سهيل عبد اللطيف، أعلن في آب الماضي، عن مباحثات مع ” شركة ستروي اكسبورت الشرق الأوسط ” الروسية للقيام باستثمارات مشتركة في المناطق التي تقع ضمن ملكية المؤسسة، والقيام بمشروعات سكنية عبر مبدأ التنفيذ السريع للأبنية.

 


الاقتصادي