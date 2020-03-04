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شركة تكامل : هذه الحالات التي تستلزم الذهاب بشكل شخصي لأحد مركزنا

نشرت شركة تكامل عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك الحالات التي تستلزم الذهاب الشخصي إلى مراكز خدمات الشركة.


وكانت على الشكل التالي:


– استخراج بطاقة: للحصول على بطاقة (عائلية أو آليات).


– بدل فاقد: استخراج بطاقة جديدة في حال فقدان البطاقة.


-بدل تالف: استخراج بطاقة جديدة في حال تلف البطاقة الحالية.


– استكمال بيانات: تسليم الأوراق المطلوبة والتي يمكن معرفتها عن طريق التأكد من حالة البطاقة عبر إحدى منصات تكامل، أو تسليم البيان العائلي للحصول على الحصص الكاملة من المواد التموينية.


– تعديل مستفيد: وفاة الزوج أو حالات التعهد في حال غياب الزوج (خارج القطر – خدمة عسكرية – عاجز – مسن – مفقود – مسجون) أو حدوث طلاق بين الزوجين لتتمكن الزوجة من إصدار بطاقة خاصة بها.


– نقل البطاقة العائلية من محافظة إلى محافظة: يشترط في هذه الحالة عدم استلام الكمية المستحقة من مادة مازوت التدفئة للموسم الحالي.


– نقل ملكية بطاقة الآليات: في حال شراء مركبة مستعملة متضمنة بطاقة الآليات الخاصة بها، يجب تعديل البيانات ليتم نقلها إلى اسم المالك الحالي للمركبة.


– استخراج بدل بطاقة آليات: في حال شراء مركبة مستعملة، دون الحصول على بطاقة الآليات الخاصة من مالك المركبة السابق.


وقبل أيام، كشف مصدر في شركة تكامل عن إصدار بطاقة ذكية للشخص الأعزب أمر مطروح بشكل جدي على طاولة الحكومة، متوقعاً إصدارها خلال شهرين على الأغلب.


وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه تكامل عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.