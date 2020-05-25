شركة بردى تقدم عروضا مغرية

أطلقت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” مجموعة من المنتجات الجديدة من البرادات والغسالات والأفران والمراوح بأسعار منافسة وأقل من مثيلاتها في السوق المحلية بنحو25 بالمئة.



وبين مدير عام الشركة المهندس محي الدين عيون أن الأسعار المعلنة من الشركة للمستهلك هي براد 16 قدماً بابين “جامبو” بـ 360 ألف ليرة وبراد 24 قدماً بابين “جامبو” بـ 420 ألف ليرة وغسالة آلية 6 كغ ديجيتال بـ 350 ألف ليرة وغسالة 7 كغ ديجيتال بـ 375 ألف ليرة والفرن 5 رؤوس ديلوكس بـ 260 ألف ليرة ومروحة عمودية ديجيتال بـ 29500 ليرة ، مؤكداً أن هذه الأسعار هي أقل من أسعار مماثلات هذه المنتجات في السوق المحلية بما بين 25 و30 بالمئة وذلك بعد قيام لجان من الشركة بسبر السوق المحلية ومقارنة أسعار المنتجات المثيلة في السوق المحلية.



وذكر المهندس عيون أن الشركة مستمرة بالتدخل الإيجابي في سوق الأدوات المنزلية بعد عطلة العيد ولن يتم رفع أسعار منتجاتها إطلاقا مع الإشارة إلى أنها رفعت مؤخراً بمنتجاتها شعار “بيتك بيتنا”.