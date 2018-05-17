شركة بردى تطرح غسالة جديدة بـ ” مواصفات تكنولوجية عالية “

أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” عن طرح غسالتها الآلية الحديثة في الأسواق المحلية وبمواصفات تكنولوجية عالية “ديجيتال لمس متطورة جداً” قياس 7 كغ وبكفالة نوعية لمدة 5 سنوات وبسعر منافس يصل إلى 159800 ليرة وذلك عبر الصالات التابعة لها وصالات المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس محي الدين عيون في تصريح صحفي أن الغسالة قام بتجميعها عمال الشركة وفنيوها بعد توقيع اتفاق مع شركة أماندا الصينية المتخصصة بصناعة الأدوات المنزلية مشيرا إلى أن عمال الشركة قاموا بإعادة تأهيل معمل القوالب القديم في حوش بلاس واستقروا فيه لتبدأ من جديد دورة عجلة الإنتاج بعد أن تعرض مقر الشركة الرئيسي في سبينة الصغرى للتدمير من قبل الإرهابيين منذ عام 2012.

وحول إمكانية شراء منتجات الشركة بالتقسيط أوضح المدير التجاري في الشركة أحمد الحاج طاهر أنه يمكن لأي عامل في الدولة ممن رواتبهم موطنة في المصرف العقاري شراء أي منتج من صالات الشركة وتعبئة استمارة الطلب هناك ومراجعة المصرف للشراء بموجب قرض السلع المعمرة، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في تقديم خدمات ما بعد البيع الصيانة بمواصفات عالية وسعر منافس مع الحرص على سمعة المنتج وتخديم المواطنين في منازلهم.





تشرين