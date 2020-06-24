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شركة المخابز : سبب الازدحام هو تخوف الناس من عودة الحظر الجزئي

بين مدير عام الشركة للعامة للمخابز، جليل إبراهيم أن هناك خوف عند بعض المواطنين من عودة الحظر الجزئي وانعكس ذلك على زيادة الازدحام على الأفران واتجاه البعض إلى تخزين الخبز والمواد الغذائية.

كما أكد أن إنتاح الخبز مستمر ومتوفر والاحتياطي جاهز وحتى لو عاد الحظر سنعود لآلية المعتمد وإيصال الخبز للأهالي، والبعض يأخذ على البطاقة الذكية أكثر من 4 ربطات يومياً وبعضهم يأخد مخصصات عدد من البطاقات، وهذا سبب وجود ظاهرة الباعة.

وأوضح أن هناك مقترح لتزويد المواطنين بمادة الخبز حسب عدد أفراد العائلة على البطاقة الذكية وتم رفع المقترح للوزير البرازي، وهناك تسريب للدقيق في بعض المحافظات التي لم تطبق فيها آلية البطاقة الذكية.

وأشار إلى أن تجربة الخبز الصغير ناجحة ولاقت استحسان المواطن، وتم تطبيق بيعها تجربياً في فرني اليرموك وبرزة، ونسعى لتعميم هذه التجربة في كل المحافظات، وكل المواد الأولية الداخلة في الإنتاج متوفرة من قمح خميرة ووقود ولدينا احتياط يكفي لأكثر من 6 أشهر.

 

 


نينار أف أم