شركة الصرف الصحي باللاذقية: 8 محطات معالجة مستثمرة و6 قيد التنفيذ

ذكر مدير شركة الصرف الصحي باللاذقية المهندس رفيق نوفل أن “8 محطات معالجة للصرف الصحي في المحافظة مستثمرة و6 محطات متعاقد عليها قيد التنفيذ اضافة للتعاقد مع شركة “طهران ميراب” الإيرانية لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الرئيسية لمدينة اللاذقية والتعاقد مع شركة البناء والتعمير لتنفيذ محطة معالجة جبلة”.



وفي تصريح لمراسل سانا قال نوفل إن “المحطات المستثمرة موزعة بواقع محطتين في قريتي “الغنيمية وعين الحور” والمحطات الـ 6 الباقية في “حبيت والحارة ومرج معيربان وبحمرة والجنديرية والرويمية” في حين المحطات 6 المتعاقد عليها وقيد التنفيذ فهي في “البرجان والحويز والبودي وطرجانو والبهلولية وخربة الجوزية”.



وأشار نوفل إلى أنه ضمن خطة العام الحالي تم رصد مبلغ 50 مليون ليرة ضمن الميزانية الجارية للشركة لتنفيذ مشاريع الصيانة الطارئة ومبلغ 66 مليون ليرة ضمن الموازنة الاستثمارية للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتوسع ومبلغ 800 مليون ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية لتنفيذ المشاريع المركزية “خطوط رئيسية وقنوات مطرية ومحطات ضخ ومحطات معالجة” مبينا أن أهم المشاريع المدرجة في خطة العام الحالي هي مشروع القناة المطرية “سي” لإعادة تأهيل المجرى المائي الطبيعي بين حيي “دعتور بسنادا ودمسرخو وانتهاء بحي جب حسن” وهي قناة مطرية يرافقها خط صرف صحي قطره 800 مم وتبلغ كلفة المرحلة التي سيتم التعاقد عليها أكثر من 500 مليون ليرة.



وحول ما تم تنفيذه خلال العام الماضي بين نوفل أنه تم تنفيذ ثلاثة مشاريع صيانة في مختلف أنحاء المدينة بقيمة إجمالية 54 مليون ليرة وانجاز مشاريع استبدال جزء من شبكات المدينة التي يصل عمر بعضها الى أكثر من 50 عاما بقيمة إجمالية 45 مليونا مع مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع لتحسين الواقع الخدمي ومواكبة التوسع العمراني للمدينة.



ويعد قطاع الصرف الصحي بمحافظة اللاذقية واحدا من أهم القطاعات الخدمية التي تعنى بخدمة المواطنين كما يسهم بشكل مباشر في نظافة البيئة وخلوها من كل أشكال التلوث من خلال ترحيل المنصرفات الصحية إما إلى محطات المعالجة المخصصة لمعالجتها أو إلى مصبات في البحر في الوقت الراهن بانتظار الانتهاء من محطة المعالجة الرئيسية للمدينة.