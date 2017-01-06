شركة الساحل للغزل تعلن عن إجراء اختبار للتعاقد مع 309 عاملاً
أعلنت شركة الساحل للغزل في مدينة جبلة عن إجراء اختبار للتعاقد السنوي مع 309 عامل، للعمل بصفة إنتاجية وعلى خطوط الإنتاج والآلات، من الفئة الرابعة من حملة شهادة التعليم الأساسي والإعدادية وشهادة مهنية.
ودعت الشركة الراغبين بالتقدم للاختبار إلى تقديم أوراقهم الثبوتية إلى مقر الشركة في جبلة اعتباراً من 30 كانون الثاني الحالي و لغاية 15 شباط القادم.
ويمكن الاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة عبر موقع وزارة الصناعة الالكتروني.
سانا
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