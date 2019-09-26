شركة الحديد تحدد سعر طن البيليت بـ 320 ألف ليرة

حددت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية سعر مبيع الطن الواحد من مادة البيليت قياس 120*120 مم بمبلغ 320 ألف ليرة سورية.



وأوضح مدير عام الشركة المهندس أحمد طنبة في تصريح أن السعر الجديد جاء بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى أن الكمية المتاحة لكل شركة مكتتبة على المادة 650 طناً زائد ناقص 10 بالمئة حسب توافر الكمية.



وبين طنبة أنه يحق الاكتتاب على الكميات للشركات العاملة في مجال الدرفلة والقطاعات الأخرى شريطة أن ينص السجل التجاري للمكتتب على التعامل بالحديد أو المواد المسموح بها قانوناً.



وكانت الشركة حددت سعر مادة البيليت في الشهر الرابع من العام الجاري بـ 203 آلاف ليرة للطن الواحد، بينما لم تصدر قرارات جديدة حول أسعار الحديد المبروم الذي تم تسعيره العام الماضي بـ 295 ألف ليرة للطن متوسط الشد و 310 آلاف ليرة للطن عالي الشدة.

تشرين