شركة الاتصالات: الفايبر نت المنزلي تشاركي بنسبة 1/4

أوضحت "الشركة السورية للاتصالات" أن خدمة الفايبر نت للمنازل، تقوم على مبدأ التشاركية، لكن بشكل مختلف عن مبدأ التشاركية في خدمة الـ"ADSL".



وقال مدير المبيعات في الشركة أيهم دلول، إن مبدأ التشاركية في الفايبر نت سيكون على البوابة وليس الحزمة، ونسبة التشاركية بحال تم استخدام العدد (الأقصى) للاشتراكات تصل لـ1/4 في الذروة، وستتأثر بهذه الحالة سرعة رفع الملفات (Upload) فقط لتكون بين 2.5 – 3 ميغابت/ثا في حال الإشتراك بسرعة الـ8 ميغابت/ثا على سبيل المثال، دون أن تتأثر سرعة تحميل الملفات (Dounload) التي ستبقى 8 ميغابت/ثا.



أما في حالة الـADSL تكون التشاركية على الحزمة وليس على البوابة، بحسب دلول، والتأثير يكون على سرعتي UPLOAD وDounload في الذروة.



وأوضحت "الشركة السورية للاتصالات" مؤخراً، أن خدمة الـADSL المتوفرة في سورية تشاركية، ولذلك من الطبيعي أن تضعف السرعة في حال زيادة عدد المشتركين التابعين للمركز الهاتفي، والدخول على الخدمة بوقت واحد.



ويتشارك المشترك بخدمة الـADSL على حزمة السرعة مع مشتركين غيره يصل عددهم إلى 8 في أوقات الذروة، وفي غير أوقات الذروة يستطيع المشترك أن يستفيد من كامل السرعة المطلوبة، أي أن نسبة التشاركية في الـADSL هي 1/8 في الحزمة.



وأكد مدير المبيعات في شركة الاتصالات أيهم دلول، أن الشركة ستطلق خلال شهر خدمة الانترنت الضوئي (الفايبر نت) المنزلي ضمن 5 محافظات هي اللاذقية وحماة وحمص وحلب والسويداء، وبعض مناطق دمشق مثل المزة أوتستراد والفيلات الشرقية والمالكي والمهاجرين.



ولفت إلى أن التجهيزات الأولية للخدمة موجودة في المناطق والمحافظات المذكورة، علماً أن الخدمة ستشمل باقي المناطق بعد استكمال الإجراءات عام 2020.



وحول تكاليف خدمة الفايبر نت المنزلي، قال دلول إن أجور التركيب هي 9,000 ليرة سورية تدفع لمرة واحدة، والتجهيزات عبارة عن راوتر خاص فقط ثمنه يتراوح بين 20 إلى 25 ألف ليرة، وتسعى الشركة لتقسيط ثمنه للمواطنين مع الفاتورة الشهرية.



وتابع مدير المبيعات كلامه بأن الحد الأدنى للسرعات في خدمة الفايبر المنزلي هو 8 ميغابت/ثا مقابل 14,800 ليرة شهرياً، ومستقبلاً ستضاف خدمات عديدة لخدمة الفايبر كخدمات الصوت الهاتفي، وخدمات القيمة المضافة كخدمات IPtv.



ولدى شركة الاتصالات حالياً حوالي 400 طلب فايبر منزلي، وخلال شهر تقريباً ستكون مؤمنة، استناداً لتأكيدات دلول، مضيفاً أن من ميزات الخدمة "الجودة العالية في نقل البيانات والكفاءة العالية وعدم تأثرها بالعوامل الخارجية".



وأكدت الاتصالات تموز 2019 أن تكلفة الأعمال المدنية لخدمة الفايبر نت المنزلي تقارب 250 مليون ليرة، وذلك بالمحافظات التي تهيئ لاستقبال الخدمة، بما يتيح إيصال الإنترنت للمنازل عبر الكابل الضوئي بسرعات عالية تتراوح بين 8 و16 ميغا.

وتبلغ أسعار خدمة الفايبر نت المنزلي 14,800 ليرة لسرعة 8 ميغا، و17,800 ليرة لسرعة 10 ميغا، أما سرعة 16 ميغا فبسعر 32,800 ليرة شهرياً، وتبلغ أجور التركيب 9 آلاف ليرة تشمل وصلة ضوئية لمسافة 20 متراً، بحسب تصريح سابق من الشركة.



ولم ينف مدير الإدارة الفنية في الشركة أيمن حموية مؤخراً أن أسعار الفايبر غير متناسبة مع كل الشرائح، كاشفاً عن وجود نية مستقبلية لتخفيض السرعات إلى 2 ميغا لتصبح أسعارها ملائمة، مؤكداً أن الفايبر المنزلي سيحل مكان "ADSL" خلال عدة سنوات.



وبدأ استخدام الفايبر نت في سورية عام 2015، والذي يعني الاتصال عبر الإنترنت بواسطة الألياف الضوئية بسرعات كبيرة جداً بدلاً من الشبكات النحاسية، مستهدفاً الفعاليات الاقتصادية والمدن الصناعية والجامعات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الصغيرة والكبيرة.



وحددت السورية للاتصالات سابقاً أسعار الفايبر الموجه للشركات والفعاليات الاقتصادية، بحيث يبلغ الاشتراك الشهري بسرعة 20 ميغابت 82 ألف ليرة، أما الاشتراك بسرعة 100 ميغا يسجل 273 ألف ليرة، مع دفع رسم اشتراك لمرة واحدة وقدره 250 ألف ليرة.