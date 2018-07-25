شركة ألبان حمص: تطوير خطوط الإنتاج وطرح منتجات جديدة

تضع شركة الألبان في حمص تطوير خطوط الإنتاج والبنى التحتية للشركة وطرح منتجات جديدة بإضافات متطورة أولوية في عملها خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد الحماد المدير العام للشركة أن الشركة تقوم حاليا بإعادة صيانة البنية التحتية للشركة والتي تشمل أبراج التكثيف والتبريد ووحدات معالجة المياه وخطوط نقل المياه والبخار إضافة إلى صيانة الأرضيات وذلك تحضيرا لتركيب ثلاثة خطوط إنتاج حديثة تشمل خطا لإنتاج الحليب المعقم وخطا لإنتاج الجبنة المطبوخة “مثلثات” وخطا لتعبئة اللبن واللبنة المعلبة بإضافات وامبلاجات جديدة ستطرح لأول مرة في الأسواق .

وتبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الصيانة وتركيب الخطوط نحو 800 مليون ليرة وأضاف الحماد أن مبيعات الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي بلغت مليارين و583 مليون ليرة علما أن أرباحها عن الفترة المذكورة بلغت 343 مليون ليرة مشيرا إلى أن واردات الشركة من مادة الحليب الخام ازدادت عن الأعوام الماضية بسبب انخفاض تهريب مادة الحليب إضافة لانعكاس الواقع الأمني في المحافظة الذي وفر عودة مربي الأبقار إلى أراضيهم وعملهم بعد تحريرها من الإرهاب ما أدى إلى زيادة إنتاجية الحليب وانخفاض أسعاره عن العام الماضي.

ويتم يوميا استجرار نحو 50 طنا من الحليب إلى الشركة وذلك من المؤسسة العامة للمباقر وموردي الحليب.

وأوضح مدير الشركة أن إنتاجها يتضمن مواد “اللبن المعلب واللبنة المعلبة والجبنة العكاوي والجبنة القشقوان والجبنة المطبوخة والزبدة البقرية والسمنة البقرية واللبن العيران والحليب المعقم” ويتم توزيع إنتاج الشركة على كل المحافظات مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت على توريد سيارة مبردة لتحسين واقع التسويق لديها وتوزيع منتجاتها بالأسواق وتقوم المبردة بتوزيع تلك المنتجات بحمولة تصل إلى 4 أطنان.