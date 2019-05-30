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شركة "آبل" تعترف بإبطاء تحديثاتها لـ"الآيفون" وتتعهد بالشفافية

اعترفت شركة "آبل" الأميركية أن عددا من تحديثاتها الخاصة بأجهزة "آيفون" قد تبطئ الهواتف، واعدة بتحذير المستخدمين في حال كان لتلك التحديثات أي تأثيرات سلبية.وأعلمت "آبل" هيئة المنافسة ومراقبة الأسواق أنها ستبلغ مستخدمي هواتف "آيفون" بشكل مفصل، حول كيفية تأثير البطارية على سرعة أداء أجهزتهم .


وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.وستقوم "آبل" بنشر تحذير مرافق للتحديثات لإطلاع المستخدمين في حال ظهور أي تراجع بأداء أجهزتهم، إن قرروا تنزيلها.كانت هيئة المنافسة ومراقبة الأسواق عبرت عن مخاوف مستخدمي أجهزة "آبل" بكون الشركة الأميركية لم تبلغهم بأن التحديثات المصممة لإدارة متطلبات البطارية، قد أثرت على سرعة أداء هواتفهم.

وحسب الهيئة فإن "آبل" ملزمة الآن بإعلام المستخدمين عن تأثير التحديثات التي تطلقها على أداء هواتفهم، وإلا فإنها ستتعرض لإجراءات قانونية.وأثارت "آبل" في عام 2017 موجة غضب، عندما أكدت إبطاء أجهزة "آيفون" الأقدم "للحفاظ على عمر بطارياتها"، لتعتذر لاحقا وتعلن إضافة ميزة للهواتف القديمة، تمكن مالكيها من إيقاف تشغيل ميزة التحكم في الأداء، إن فضلوا التضحية ببطاريات أجهزتهم.