شركة آبل أمام القضاء لانتهاكها الخصوصية

رفع مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد شركة "آبل" متهما إياها بانتهاك قوانين خصوصية المستخدمين في كاليفورنيا.



و وفقاً للمدعي فإن مساعد Siri الصوتي الموجود في هواتف "آيفون" من المفترض أن يبدأ عمله بالاستماع إلى المستخدم عند تلقي الأمر الصوتي (Hey Siri) فقط، لكن هذا المساعد ينشط أحيانا عند سماع أصوات أو كلمات أخرى.



هذه الدعوى تأتي بعد موجة من الانتقادات والاتهامات التي وجهت لـ "آبل" مؤخرا بسبب اتباعها سياسة تعتمد على تخزين بعض التسجيلات الصوتية التي تحصل عليها عبر مساعدات Siri الصوتية.