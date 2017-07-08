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شركات مصرية ترغب في العمل والاستثمار في سورية في مشروعات استراتيجية

كشف مصدر في رئاسة مجلس الوزراء عن رغبة عدد من الشركات المصرية في العمل والاستثمار في سورية في مشروعات استراتيجية تشمل كل المجالات ولاسيما قطاع الصناعات النفطية، وذلك بعد إطلاق مؤتمر الاستثمار الأول في دمشق مؤخراً.ووجهت تلك الشركات كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء تؤكد فيه تمتع سورية بمناخ استثماري مميز ومشجع وجاذب بفعل الفرص الاستثمارية التي يملكها هذا البلد والموقع الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم.وفي السياق نفسه، كشفت هيئة الاستثمار السورية عن قيامها برعاية عمليات التفاوض بين وزارة الصناعة وأحد المستثمرين للشراكة في استثمار معمل جرارات حلب، مؤكدة أنها تتلقى يومياً العديد من طلبات المستثمرين الراغبين في تشميل مشروعات استثمارية تم عرضها خلال ملتقى الاستثمار.

تشرين: دانية الدوس

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