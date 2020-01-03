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شركات النفط الأجنبية تجلي موظفيها من العراق بعد اغتيال سليماني

أفادت “رويترز” بأن شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بادرت لإجلاء موظفيها من البلاد، على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد.


ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مصادر في شركات النفط الأجنبية تأكيدها أن موظفيها يتوجهون حاليا إلى مطار البصرة تمهيدا لإجلائهم من البلاد، خوفا من التصعيد المحتمل بعد اغتيال سليماني، قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني.

 من جانبهم، ذكر مسؤولون عراقيون في قطاع النفط أن إجلاء الموظفين الأجانب لن يؤثر على العمليات ولا على الإنتاج أو الصادرات النفطية في البلاد.

 


المصدر: رويترز